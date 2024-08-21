В Пушкине в ЖК «Публицист» приступили к устройству свайного поля

В Подмосковном Пушкине возводят ЖК «Публицист». Девелопер DOGMA приступил к устройству свайного поля в 12 корпусе жилого комплекса на улице Зеленая Роща. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — две школы, пять детских садов, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В настоящий момент на стадии возведения три многоквартирных дома переменной этажности от 9 до 15 этажей. В корпусе № 10 уже завершено устройство свайного поля, идет подготовка грунта для заливки фундамента будущего дома. В корпусе № 11 строители активно возводят каркас здания, занимаются армированием стен. Монолитные работы ведутся посекционно. Так, в 10 и 11 секциях стены возводят на уровне 2-го этажа. В 8 и 9 секции идет бетонирование горизонтальных и вертикальных конструкций подземного паркинга, который будет рассчитан на 270 машино-мест.

На объекте также началось строительство корпуса № 12. Рабочие завершили этап разработки котлована и приступили к устройству свайного поля. Всего на стройплощадке ЖК «Публицист» задействованы более 20 единиц техники и свыше 100 специалистов. Работы выполняются в соответствии со строительным графиком.

ЖК «Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который возводится в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Проект предусматривает четыре очереди строительства. Всего в первой очереди проекта запланировано возведение пяти жилых корпусов с подземным паркингом и коммерческими помещениями на первых этажах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.