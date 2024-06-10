В Пушкине строят ЖК «Публицист»
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В городском округе Пушкинский Подмосковья строят ЖК «Публицист». Общая реализуемая площадь квартала составит порядка 634 тыс. кв. метров, передает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Проект жилого комплекса предусматривает возведение всей необходимой социальной инфраструктуры: две школы на 3 300 учеников, пять детских садов на 300 мест в каждом, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику на 430 посещений.
На объекте уже выполнено более половины свайных работ, идет установка подъемной техники. В настоящий момент в первых двух корпусах первой очереди проекта, домах 10 и 11, уже выполнено 55% работ по установке свайного поля. Забивные сваи расположены по периметру будущего дома, а также в местах несущих стен. В ближайшее время начнется заливка свайного поля фундаментом. Для выполнения этих задач на объекте уже установлен первый башенный кран. Всего на строительной площадке 10 и 11 дома будут работать шесть башенных кранов. Их установка будет осуществляться в соответствии со строительным графиком объекта.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.
По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.