В Пушкине продолжается капремонт взрослой поликлиники

В Пушкине капитальный ремонт поликлиники № 1 проходит благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». В медучреждении по плану пройдет замена всех инженерных сетей и лифтов, а также ремонт и перепланировка. Об этом сообщает администрация округа.

Новые лифты, перепланировка, современная и модернизированная обстановка — все это ждет пациентов поликлиники № 1 чуть позже. Пока на объекте продолжается демонтаж внутренних конструкций, дверных и оконных блоков.

«Это очень значимое событие — одновременный капремонт двух крупнейших поликлиник округа: поликлиники № 1 в Пушкине и поликлиники № 9 в Ивантеевке. Но, к сожалению, временные неудобства неизбежны, так как у нас нет отдельных площадей, чтобы полностью переселить туда наши подразделения. Ремонт будет происходить частями, по половине здания — пока на одной половине будут вестись работы, на второй будут работать врачи. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, но она, надеюсь, будет компенсирована обновленными зданиями, в которых будет удобно и врачам, и пациентам», — комментирует главный врач Пушкинской клинической больницы Владимир Мануйлов.

Капитальный ремонт в поликлинике № 1 продлится до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.