В Пушкине построят жилой комплекс с паркингом на 267 мест

Постройка ведется с августа 2022 года, в настоящее время завершен комплекс земляных работ и устройство фундаментов. Также установлены несущие и ограждающие конструкции, смонтированы наружные сети. Строители приступили к фасадно-отделочным работам и прокладке внутренних инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Жилой комплекс состоит из двух корпусов высотой в 21 этаж, и рассчитан на 380 квартир площадью от 38 до 95 квадратных метров. На первых этажах корпусов разместятся предприятия бытового обслуживания, магазины, фитнес центр и отделение банка.

В основе проекта ЖК реализуется принцип «город в городе». Дворовую территорию оснастят зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. А также детским образовательным центром временного пребывания, рассчитанным на 80 детей.

Для жителей и гостей жилого комплекса будет надземный паркинг на 267 мест. Для каждого этажа парковки предусмотрен отдельный въезд/выезд. На первый этаж — с набережной реки Серебрянка, на второй — с улицы Тургенева.

Завершение строительство запланировано на четвертый квартал 2024 года.

ЖК расположен в районе с развитой инфраструктурой. В пешей доступности рынок, ж/д и автостанция Пушкино, парк культуры и отдыха с летним театром. А также дом культуры и многочисленные заведения общественного питания.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области планируется запустить 13 новых проектов по программе реновации в этом году.

«Досрочно в этом году планируем расселить 13 тыс. человек, а также запустить 13 новых проектов в реновации», — сообщил Воробьев.