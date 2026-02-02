В Пущино завершат капитальный ремонт музыкальной школы имени Алябьева в 2026 году

Капитальный ремонт музыкальной школы имени А. А. Алябьева в Пущино планируют завершить в 2026 году в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Здание музыкальной школы имени А. А. Алябьева, расположенное в микрорайоне В по адресу: дом 21б, было построено в 1978 году и давно нуждается в обновлении. Его площадь превышает 1,6 тысячи квадратных метров.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что в настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы и продолжаются общестроительные работы. Он отметил, что ремонт школы станет важным шагом для создания современной образовательной среды.

В рамках капитального ремонта специалисты обновят фасад, кровлю и входную группу, полностью заменят инженерные коммуникации, сантехнику, двери и окна. После завершения работ учреждение получит новую мебель и современное оборудование.

Особое внимание уделят благоустройству прилегающей территории — пространство вокруг школы станет более комфортным и безопасным для учеников и педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.