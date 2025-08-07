сегодня в 13:43

В Пущине стартовали работы по капремонту детской школы искусств им Алябьева

В городе Пущино округа Серпухов начался капитальный ремонт детской школы искусств им. А. А. Алябьева, приуроченный к 60-летию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В здании школы, построенном в 1977 году, планируется обновить кровлю, фасад, инженерные коммуникации, провести внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Особое внимание уделят реконструкции концертного зала и оснащению школы современным оборудованием.

В школе работают 7 коллективов и обучаются около 500 детей по направлениям: музыка, живопись, хореография и раннее эстетическое развитие. Учащиеся регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах.

Капремонт проводится в рамках областной программы развития социальной инфраструктуры.

Обновленная школа станет важным шагом в создании современной образовательной среды для детей.

Планируется, что работы завершатся уже в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.