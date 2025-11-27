В Протвине завершили демонтажные работы в рамках капремонта здания лицея № 2

Завершены демонтажные работы в рамках капитального ремонта здания лицея № 2 на улице Гагарина в Протвино, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На стройке трудятся более 40 человек и задействовано две единицы техники. Строители завершили демонтаж и начали усиление внутренних конструкций и черновую отделку помещений, также проводится монтаж инженерных коммуникаций, установка новых оконных блоков. Стройготовность составляет 18%», — приводятся в сообщении слова министра стройкомплекса региона Александра Туровского.

Отмечается, что в здании общей площадью 6 796,1 кв. м. проведут кровельные, фасадные и отделочные работы, обновят входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также в рамках реконструкции благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.