В Протвине стартовал капремонт в лицее № 2

Здание учебного корпуса «Лицея № 2» на улице Гагарина в Протвине ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту — выполнятся демонтаж внутренних конструкций, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Стройреставрация» ведут демонтаж внутренних конструкций и кровли. На объекте работают 32 человека.

Площадь лицея — 6 796,1 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Для обучающихся закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует уже к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.