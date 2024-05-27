В Протвине проверили ход реконструкции мясоперерабатывающего комбината

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход реконструкции производственно-складского здания в Протвино городского округа Серпухов. Застройщик АО «Михайловская слобода» реконструирует производственно-складское здание, чтобы в дальнейшем увеличить мощности мясоперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Работы по реконструкции стартовали в марте 2023 года, на сегодняшний день выполнены наполовину. Реконструкция проходит в два этапа и выполняется с учетом формы существующих зданий. К объекту будет добавлено две пристройки в два и три этажа; будет установлено дополнительное оборудование; увеличены зоны упаковки и складирования продукции.

Площадь корпуса по завершении реконструкции возрастет на треть — с 6,3 тыс. кв. метров до 9,2 тыс. кв. метров.

Работы завершатся в марте 2026 года и тогда предприятие сможет выпускать ежесуточно 13 тонн варено-копченых колбас; до 50 тонн вареных колбас, сосисок и сарделек; 10 тонн замороженных пельменей и других мясных полуфабрикатов.

Сегодня мощность завода составляет 1 тыс. тонн колбасных изделий в месяц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.