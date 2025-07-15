В промпарке Балашихи продали 60% площадей

60% площадей light industrial реализовано в первой очереди промышленного парка Балашиха, запуск которого был анонсирован в феврале 2025 года. В начале июня было получено разрешение на строительство промпарка, сейчас проект находится в стадии строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Промышленный парк Балашиха — современный мультиформатный промышленный парк общей площадью 320 000 м². Он расположен в 13 километрах от МКАД по трассе М-7 «Волга». Здесь будут представлены здания форматов light industrial, flex box и big box. Благодаря реализации данного проекта для жителей Балашихи и ближайших муниципалитетов будет создано 3500 новых рабочих мест.

Новыми резидентами парка стали компании из сфер производства, логистики, розничной торговли. Средняя площадь приобретаемых блоков составила 1 700 кв. м.

В первой очереди промпарка Балашиха будет построено одно здание light industrial площадью 29 500 кв. м и одно здание flex box площадью 19 900 кв. м. Здания будут обеспечены подключением к сетям инженерной инфраструктуры — электричеству, воде, теплу, газу. Для резидентов доступны блоки площадью от 602 м², включая блоки с опцией кросс-док. Готовность первой очереди — II квартал 2026 года.

Все помещения в промпарке Балашихи будут передаваться резидентам с финишной отделкой офисных зон, полностью готовыми для заезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.