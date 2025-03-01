В программу капремонта в Лобне включили более 120 многоквартирных домов

В Лобне на общегородском совещании под руководством главы Анны Кротовой обсудили итоги зимнего сезона и планы на весну. В программу капитального ремонта включили 122 многоквартирных дома, из которых 8 уже отремонтированы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в городе проведены работы по ремонту газопроводов в 21 доме и фасадов в 28 домах.

Управляющие компании готовятся к весенне-летнему сезону: закуплены 236 новых скамеек, более 100 клумб, 54 подвесных кашпо и 450 урн, заказаны цветы.

В городе модернизируют 26 контейнерных площадок и установят 30 экоматов для вторичных ресурсов.

С конца марта начнется ликвидация ям и ремонт на 9 дворовых территориях, строительство и ремонт 24 пешеходных коммуникаций, установка 5 новых линий освещения и модернизация 23 детских площадок.

С 15 марта стартует месяц чистоты, включающий очистку покрытий, сбор мусора и опиловку деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.