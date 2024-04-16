В проблемном ЖК «Малыгина, 12» в Москве остеклили витражные конструкции

«Также в основном закончена отделка фасадов комплекса — кроме первого этажа и входных групп. Прежний застройщик ЖК „Малыгина, 12“ ЗАО „Финансовая Корпорация“ в сентябре 2014 года был признан банкротом, а достроить объект своими силами его соинвесторам не удалось. На сегодня свои квартиры в ЖК ожидает 141 дольщик», — уточнил Загрутдинов.

В секции А забетонированы лестничные марши с 7 по 21-й этаж. Ведутся подготовительные работы к бетонированию с 7 по 1-й этаж. Выполнена стяжка пола и завершены штукатурные работы в квартирах.

В секции Б приступили к бетонированию последнего лестничного марша на первом этаже. Завершены штукатурные работы в квартирах и МОПах, ведется укладка плитки и установка дверей.

В секциях В и Г ведется установка лестничных ограждений. В ЖК завершается сборка лифтовых кабин и установка дверей лифтов.