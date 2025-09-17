В пристройке к школе № 16 в Подольске начали делать перегородки и лестницы

На улице Народной в Подольске продолжается строительство пристройки на 580 мест, которая превратит школу № 16 в современный образовательный центр. В настоящее время на объекте ведут работы по кладке парапетов, устройству перегородок, лестниц и укреплению конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже видны очертания не только нового здания, но и перехода, который соединит его с исторической частью школы. В 2026 году подольская школа № 16 сможет принять более 1 тыс. учеников. Это вдвое больше, чем в текущем году.

«Благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» школьникам станут доступны оснащенные по последнему слову техники просторные и светлые кабинеты, комфортабельная библиотека, современная IT-зона, спортивный и актовый залы. В Подольске появится еще одно место, где детям будет комфортно учиться, развиваться, находить друзей и открывать для себя мир знаний», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.