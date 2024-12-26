В Пресненском районе восстановлен сквозной проход через арку нежилого здания

В ЦАО Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное обустройство помещений в арочном пространстве нежилого строения, выполненное с отклонением от проекта, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

По проекту в центральной части здания на ул. Большой Садовой, вл. 6/2 имеется арка. При проведении ремонтных работ арочное пространство было застроено, сквозной проход заблокирован. Дополнительные помещения площадью почти 60 кв. м планировали использовать в коммерческих целях.

«Арки не подлежат застройке, поскольку они служат не только для прохода пешеходов, а также являются подъездными путями для спецтранспорта к жилым домам, зданиям и сооружениям. При блокировке функциональных проездов пожарные, медики и аварийные газовые службы не могут своевременно прибыть к месту назначения для оказания помощи», — добавил Бобров.

После разъяснительной беседы собственник здания на Большой Садовой улице устранил нарушение.

В инспекции напомнили, что в Москве функционирует платформа «Открытый контроль», где пользователи и собственники объектов недвижимости могут самостоятельно проверить себя на наличие рисков нарушения обязательных требований, а также бесплатно получить консультации от контролеров.