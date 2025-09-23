В Пресненском районе отремонтируют административное здание

сегодня в 10:30

Согласован проект капитального ремонта административного здания в Пресненском районе столицы, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здание расположено по адресу: Шмитовский проезд, дом 2.

«Согласован проект капитального ремонта пятиэтажного административного здания 1940 года постройки, расположенного в Шмитовском проезде. В нем находится управа Пресненского района Москвы. На объекте проведут ряд наружных работ, в том числе направленных на повышение энергоэффективности и противопожарной безопасности», — уточнил Щербаков.

Фасад здания ждет комплексное обновление: его очистят аппаратом высокого давления, обработают антисептиком, обновят штукатурку и декоративные элементы, а затем покрасят. На цоколе поменяют керамогранитную плитку.

Входные группы также обновят: заменят покрытия крылец и ступеней, отремонтируют козырьки.

Капремонт затронет и крышу: на ней заменят кровельное покрытие и металлическое ограждение, проведут ремонт надстроек.

Помимо этого, специалисты приведут в порядок пристройку с актовым залом. Здесь заново облицуют стены, отремонтируют крыльцо и кровлю.