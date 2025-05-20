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В Пресненском районе Москвы построят бизнес-центр с оздоровительным комплексом

В ближайшем будущем в Пресненском районе Центрального административного округа Москвы появится новый бизнес-центр «Шелепиха», внутри которого будет располагаться физкультурно-оздоровительный комплекс. О строительстве нового объекта рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Территориально современный бизнес-центр «Шелепиха» будет находиться на 2-й Магистральной улице на участке 7А/1.

«Площадь офисного здания переменной этажности составит почти 18 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут помещения торгового назначения площадью почти 118 квадратных метров и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Второй этаж займут кафе и рестораны, которые разместятся на площади около 550 квадратных метров, а с третьего по 11 этаж — офисные пространства. В подземной части здания предусмотрена стоянка на 111 машино-мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2028 году», — рассказал Овчинский.

Объект будет строиться на инвестиционные средства.

Общая площадь рабочих помещений займет 8,5 тысячи квадратных метров, а фитнес-центр разместится на участке в 1,6 тысячи квадратных метров.

Здание представит собой комплекс из одноэтажного стилобата и сложного ступенчатого офисного овала. Линия застройки вдоль 3-й Магистральной улицы подчеркнет параллельным расположением стилобата.

В спортивном комплексе будет представлен перечень услуг, в том числе медицинский кабинет, хамам, сауна и просторный бассейн площадью 437 квадратных метров составляют основу инфраструктуры.

Посетители также смогут воспользоваться несколькими залами различного размера для групповых тренировок, зонами силовых нагрузок и вспомогательными помещениями, включающими раздевалки, душевые и комнаты для тренерского состава.