В пожарно-спасательной части № 279 «Мособлпожспаса» завершен ремонт

В рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» в подразделениях ГКУ МО «Мособлпожспас» проводятся работы по ремонту зданий и сооружений, сообщает пресс-служба управления.

Заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Владимир Корзун рассказал, что в число подразделений, где был произведен ремонт, вошла 279-я пожарно-спасательная часть, расположенная в рабочем поселке Фряново округа Щелково.

«Ремонтные работы включали в себя восстановление входа в подвальное помещение здания. Для этого была выполнена пристройка из кирпича, монтаж монолитных конструкций из бетона ниже уровня земли, установлена новая металлическая лестница. Над пристройкой и приямком заменили кровлю, кроме этого, для входа в подвальное помещение была установлена металлическая дверь, а для естественного освещения лестницы установлен оконный блок», — рассказал Владимир Корзун.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.