В поселке Ватутинки освободили дворовую территорию от самостроя

Благодаря работе Госинспекции по недвижимости Москвы в поселении Десеновское района ТиНАО ликвидировали незаконную коммерческую пристройку во дворе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Госинспекцию с просьбой проверить законность возведения пристройки в зоне жилой застройки обратились местные жители.

«Коммерческий объект в поселении Десеновское поселке Ватутинки был расположен в торце жилого дома незаконно и занимал территорию общего пользования. Учитывая, что разрешение на возведение этого объекта не выдавалось, самовольное строение демонтировали. Освобожденную территорию приведут в порядок: засеют газон и высадят кустарники», — отметил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Он добавил, что освобожденную территорию будут приводить в порядок — засеют ее газоном и высадят кустарники.

По словам главы инспекции, местные жители содействуют пресечению самостроя. Замечая ущемление своих прав или незаконные стройки, они обращаются в Госинспекцию по недвижимости. Именно по этой причине работе с обращениями жителей в ведомстве уделяют особое внимание. Благодаря тесному сотрудничеству с жителями общегородская территория освобождается от самостроя, а также повышается доверие к органам контроля.