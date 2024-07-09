В поселке Туркмен округа Клин снесли аварийный жилой дом

В поселке Туркмен городского округа Клин завершен снос расселенного жилого многоквартирного дома № 1, который был признан аварийным. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный деревянный многоквартирный жилой дом общей площадью порядка 130 квадратных метров был построен в 1972 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. Во втором квартале текущего года аварийный объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории администрацией городского округа Клин планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории городского округа Клин выявлен 241 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 171 объект, что составляет 71% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.