В поселке Рузского округа завершился капремонт детского сада

В Рузском округе готовится к открытию дошкольное отделение «Колюбакинской школы». Уже на следующей неделе сюда вернутся 100 детей, а пока воспитатели создают уют в группах, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

По словам руководителя детского сада Ольги Салимовой, в привычный распорядок дня малышей войдут новые развивающие занятия. Педагоги будут проводить лечебную физкультуру, занимательную математику, а также планируют открыть изостудию.

В рамках капитального ремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения, благоустроена прилегающая территория, установлены малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.