В поселке Нагорное в Мытищах дети пошли в новую школу после зимних каникул

Новый корпус школы № 36 — это современный образовательный комплекс, оснащенный по последнему слову техники. В учебном процессе используются 3D-принтеры. У учеников есть возможность получить навыки в конструировании и программировании дронов, работы с робототехникой, проводить химические эксперименты. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Эта школа стала местом, где хочется учить и учиться. И мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы наши дети открывали для себя новые горизонты», — объявила директор школы Нина Данилина.

В школе предусмотрено размещение блока начальной школы (I ступень, 1-4 классы) для 400 учеников, блоки основной и старшей школы (5-11 классы) — 700 учеников.

Помимо учебных классов, в школе есть лаборатории, мастерские, библиотека с медиатекой, многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, актовый зал на 400 мест с эстрадой и сценическими помещениями, столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла, группа медицинских помещений.

Благоустроена прилегающая территория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.