В поселке Колюбакино Рузского округа завершается капремонт детсада

В Рузском округе завершается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы». На объекте ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Совсем скоро здание детского сада, которому более 50 лет, примет своих малышей.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Строители ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здание уже подано тепло, в групповых помещениях ведется сборка и расстановка мебели», — уточняется в сообщении.

В рамках капремонта утеплен фасад здания, заменена кровля, все инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, отремонтированы внутренние помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.