В поселке Дубовая Роща Раменского округа начали строительство хоккейной площадки

Строительство спортивного объекта началось с подготовительных работ на выбранном участке. Специалисты демонтировали старую контейнерную площадку, провели опиловку ветвей и расчистили территорию от мелкой поросли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект предусматривает создание универсальной спортивной зоны. Основу составит хоккейная площадка размером 40 на 20 м, которая в летний период будет использоваться для игры в футбол и баскетбол. Территория получит современное освещение и благоустройство с озеленением на площади 132 кв. м.

Помимо игровой зоны на объекте разместят новую контейнерную площадку на восемь баков и установят контейнер для габаритных отходов. Для удобства посетителей обустроят подъездные пути площадью 202 квадратных метра и организуют парковочную зону. Инфраструктура дополнится отапливаемой раздевалкой и трибуной для зрителей.

Расположение площадки выбрано с учетом инфраструктуры поселка — она находится рядом со школой, учреждением культуры и жилыми домами. Завершить все работы планируется к 5 ноября, чтобы уже этой зимой местные жители могли пользоваться новым спортивным объектом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.