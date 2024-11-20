В поселении Толстопальцево восстановлено заброшенное здание

сегодня в 09:10

По инициативе Госинспекции по недвижимости было отремонтировано и приведено в порядок неиспользуемое ветхое здание в поселении Толстопальцево, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Объект находится по адресу: ул. Осипенко, вл. 8.

«После фиксации повреждений фасада, таких как выбитые окна, нарушение целостности кровли, инспекция предложила собственнику здания совместно разработать дорожную карту по ремонту объекта площадью более 2,3 тыс. кв. м и обновить его внешний вид», — прокомментировал Бобров.

На данный момент ремонтные работы завершены, проведено благоустройство прилегающей территории. Теперь прорабатывается вопрос о дальнейшем использовании обновленного строения под размещение социальной инфраструктуры.

Глава ведомства отметил важность сохранения архитектурного облика зданий в Москве. Ветхие строения не только портят единство облика территории города, но и представляют вполне реальную угрозу безопасности жителей Москвы, поэтому системная работа по восстановлению неприглядных построек и созданию комфортной городской среды является приоритетной.

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