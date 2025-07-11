В поликлинике Королева монтируют новую отопительную систему и перегородки

На территории Королевской больницы продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1, одной из самых старых в городе. В настоящее время уже завершено утепление наружных стен современными материалами высокого качества. Идет подготовка под финишную отделку, после которой здание будет надежно защищено от холода даже в суровые зимы. Также завершены работы по укреплению входных групп и несущих конструкций, а также плит перекрытия на всех трех этажах и подвальном помещении. Продолжаются работы по возведению внутренних переборок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Параллельно ведутся работы по заливке стяжки пола, устанавливаются современные отопительные приборы и вентиляционная система, прокладывается элекпроводка. На объекте задействовано более 30 человек. Техника привлекается по необходимости.

Капремонт медучреждения проходит в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» с использованием современных и качественных материалов. По завершению всех работ в здании будут оборудованы современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое для своевременного и качественного оказания медицинской помощи.

Открытие обновленной поликлиники № 1 на 250 посещений в смену запланировано в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.