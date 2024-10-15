В Покровском-Стрешневе появились новые парковочные места для жителей

На северо-западе Москвы территорию освободили от комплекса незаконных объектов и захламления — теперь вблизи жилых домов появились дополнительные места для паркинга, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории СЗАО внимание инспекторов привлек земельный участок на Волоколамском шоссе, который был обнесен временным ограждением.

«Доступ на земельный участок был ограничен самовольно. Кроме того, за забором незаконно разместили ряд некапитальных объектов, а также конструкции различного материала — из металла, дерева, бетона и пластика. Суммарная площадь самостроя и захламления составила 1 тыс. кв. м», — уточнил Бобров.

Сейчас земельный участок освобожден от всех самовольно размещенных объектов. Территория уже используется автомобилистами для парковки.