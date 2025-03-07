В Покровском-Стрешневе отремонтировано административное здание

На территории СЗАО подошли к концу работы по ремонту здания 1947 года постройки, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты инспекции зафиксировали неудовлетворительное состояние здания на Волоколамском шоссе, д. 80, корп. 2.

«Одноэтажное строение, расположенное вблизи жилой застройки, не использовалось и обветшало. В числе признаков, указывающих на необходимость ремонта, были значительный износ фасада, окон и кровли. Совместно с правообладателем здания инспекцией был разработан план мероприятий по приведению его в надлежащий вид», — поделился Бобров.

В настоящее время нежилое здание площадью более 160 кв. м полностью обновлено.

Изначально мероприятия по обнаружению ветхих и аварийных объектов проводились только в ЦАО, где сосредоточен наиболее старый фонд. Сейчас ревизия объектов проводится во всех округах для возвращения ветхим и аварийным зданиям привлекательного внешнего вида.