В Покровском-Стрешневе демонтировали самострой

На северо-западе Москвы было зафиксировано незаконное использование земельного участка. Об устранении нарушения сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории СЗАО сотрудники ведомства выявили несколько самостроев на Тушинской улице рядом с домом 24.

«Три постройки располагались у автомобильной дороги, проходящей вдоль железнодорожных путей. Инспекторы установили, что указанный участок земельно-правовыми отношениями не обременен, сами объекты общей площадью более 280 кв. м на государственном кадастровом учете не состоят, в собственность не оформлены. Учитывая отсутствие правовых оснований для размещения, выявленные строения подлежали демонтажу», — отметил Бобров.

Он уточнил, что, в связи с отсутствием законных оснований для их размещения, строения были признаны подлежащими сносу.

На данный момент нарушение устранено: самострои демонтированы силами инспекции, а территория очищена и приведена в порядок.

Глава ведомства также напомнил, что проверить, является ли постройка незаконной, можно с помощью чат-бота «Самострой.net» в Telegram. Для этого нужно ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить на публичной кадастровой карте Росреестра. Сервис проанализирует данные и предоставит пользователю ответ.