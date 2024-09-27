В Покровском-Стрешневе демонтировали незаконные пристройки к гаражному комплексу

Сотрудники Госинспекции по недвижимости на северо-западе Москвы выявили факт самовольной реконструкции. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Трехэтажное здание гаражного назначения располагается на территории СЗАО по адресу: ул. Свободы, д. 1, к. 5.

По словам Ивана Боброва, инспекторы выявили изменение параметров объекта — к каждому этажу возвели дополнительные пристройки площадью свыше 97 кв. м.

«Данный земельный участок предоставлен строго под эксплуатацию действующего многоуровневого гаража-стоянки, то есть строительство и реконструкция в его границах не предусмотрены. Необходимая разрешительная документация также отсутствовала. В связи с тем, что здание находится в собственности, вопрос законности произведенных работ рассматривался в судебном порядке», — сказал Бобров.

Возведенные объекты судом были признаны самостроем. Согласно постановлению, их следовало снести. Незаконные пристройки демонтировали силами владельца гаражного комплекса.

По словам главы ведомства, неправомерной реконструкцией считают несогласованное изменение параметров капитальных объектов, построенных законно. Речь идет об объеме, площади, количестве этажей и высоте. Чаще всего самовольно реконструируют коммерческие объекты для незаконного расширения коммерческой площади. При этом редко учитывается искажение внешнего вида здания и дополнительная нагрузка на конструкции от надстроек и пристроек. С незаконной реконструкцией борются для безопасности городской среды, сохранения архитектурного облика зданий и устранения нарушений в земельно-имущественной сфере.