В Подольском округе Подмосковья на 70% построен новый логистический центр

Главгосстройнадзор Московской области провел инспекцию строительства логистического центра рядом с деревней Бережки в Подольском округе. Новый склад площадью около 8 тысяч квадратных метров предназначен для хранения различных потребительских товаров, включая посуду, сантехнику и металлоизделия.

Строительство ведет компания ООО «Пром-развитие». По данным ведомства, на сегодняшний день объект готов на 70%. Завершить работы планируется летом 2026 года.

Проект предусматривает современное оснащение склада: металлические стеллажи высотой 10 метров, зоны разгрузки и погрузки с необходимым оборудованием, а также использование специальной техники для быстрой обработки грузов. Для сотрудников создадут офисные помещения и бытовые комнаты с мебелью и техникой.

Ожидается, что запуск комплекса создаст новые рабочие места и повысит качество обслуживания бизнеса в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.