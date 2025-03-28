В Подольской областной клинической больнице отремонтируют хирургическое отделение

В Подольской ОКБ в текущем году начнут капремонт хирургического отделения и откроют реанимационное отделение в хирургическом корпусе № 2. Также отремонтируют инфекционный корпус ОСП № 5 в Климовске, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«В 2025 году планируем начать капремонт хирургического корпуса на улице Кирова, 38. Одним из самых значимых событий стало открытие нового офтальмологического отделения с дневным стационаром. Его возглавил профессор Алексей Егоров по приглашению главного врача Подольской областной клинической больницы Вардана Геворкяна. Еще одна гордость Подольска — врачи военного госпиталя. Ежедневно они ставят на ноги наших бойцов. Их труд — это возвращение к жизни», — сказал Артамонов.

Он отметил, что в 2024 году в сфере здравоохранения округ сделал серьезный шаг вперед.

Более 124 тысяч человек прошли диспансеризацию, проведено более 38 тысяч профилактических осмотров. Это стало возможным в том числе и благодаря модернизации медицинских учреждений. По программе «Здравоохранение Подмосковья» в больницы округа поступило свыше 250 единиц современного оборудования, большая часть — в Подольскую детскую больницу.

Проведен ремонт в стоматологии в Климовске, фельдшерско-акушерском пункте поселка Железнодорожный, в поликлинике в Климовске и Подольском роддоме.

Медики округа являются одними из лучших в стране. В 2024 году 16 врачей стали лауреатами премии «Подмосковный врач»: терапевты, хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи и другие. Власти поддерживают специалистов, создавая все условия для их работы. Предоставляют служебное жилье, компенсируютаренду, выплачивают стипендии целевикам.

В 2024 году 45 молодых специалистов пришли на работу в Подольск, 90 медиков получили финансовую поддержку, а более 100 студентов обеспечили стипендиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.