В Подольске завершился капитальный ремонт во втором корпусе лицея № 5

Работы проведены в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Каждый этаж здания выполнен в своей цветовой гамме. Коридоры знакомят учащихся с выдающимися учеными, связанными с Подольском, а также с историей округа и школы.

Цвета, которыми покрасили этажи в лицее, вошли и в новый логотип лицея.

«За время ремонта в лицее заменили все перекрытия, усилили оконные и дверные проемы, заменили инженерные сети, выполнили отделку помещений и оснастили их новым оборудованием и мебелью. Обновили кровлю и фасад. Благоустроили уличную территорию, построили стадион и волейбольную площадку», — рассказал руководитель проекта Роман Рябинин.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.