В Подольске завершили строительство крупной АЗС вдоль ЦКАД

Завершено строительство крупной АЗС вдоль ЦКАД в Подольском округе: заправочная станция прошла итоговую проверку Главгосстройнадзора Московской области и вскоре будет введена в эксплуатацию. Новый объект топливной инфраструктуры разгрузит трафик на существующих станциях вдоль трассы, сократит время дозаправки для дальних рейсов, а также расширит уровень сервиса на важном транспортном коридоре Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Производительность АЗС — до 500 заправок в сутки. Одновременно возможно обслуживать сразу 12 машин. На площадке расположены четыре топливораздаточные колонки «Топаз», каждая оснащена десятью заправочными пистолетами.

Водители смогут выбрать бензин марок АИ-92, АИ-95, G-95, G-100, дизельное топливо и воспользоваться удобствами магазина, кафе и санитарных зон. Для грузовиков и автобусов предусмотрена отдельная зона подачи дизельного топлива производительностью 130 литров в минуту.

Кроме основного функционала, водители найдут здесь магазин с необходимыми запчастями, аксессуарами и товарами первой необходимости.

Также на территории АЗС обустроена удобная парковка и зона отдыха для водителей и пассажиров. Здесь можно размяться и отдохнуть после долгой дороги: к услугам посетителей ворк-аут площадка и стол для настольного тенниса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.