В Подольске завершено более половины строительства пристройки к 16-й школе

Строительство пристройки к 16-й школе в Подольске достигло 55% готовности, завершение работ запланировано на второй квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Подольске продолжается возведение пристройки к 16-й школе. На данный момент выполнены фундаменты, смонтированы подземная и надземная части здания, завершены работы по устройству кровли и установке светопрозрачных конструкций. Сейчас строители занимаются монтажом навесного вентилируемого фасада и внутренней отделкой помещений.

После завершения проекта общая вместимость школы увеличится до 1080 человек, что позволит снизить нагрузку на образовательную инфраструктуру округа и создать более комфортные условия для обучения. В пристройке разместятся блоки начальной и основной школы, столовая, спортивный и актовый залы, гардеробы, зоны отдыха, медицинский пункт и административные помещения. Для младших школьников предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальная студия и малый спортзал, для старшеклассников — специализированные лаборатории, кабинеты домоводства и большой спортивный зал. Также в здании появятся актовый зал на 200 мест, библиотека и пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест.

Строительство ведется под контролем Главгосстройнадзора Московской области в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» за счет регионального бюджета.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.