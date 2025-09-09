В Подольске завершается капремонт дошкольного отделения школы № 24

В Подольске на Красногвардейском бульваре д. 21Б завершается капитальный ремонт дошкольного отделения МОУ «Средняя школа № 24». Общая стройготовность по всем видам работ составляет около 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«С каждым днем детский сад становится все лучше и краше. Всякий раз, приходя сюда, мы удивляемся, насколько можно преобразить, казалось бы, такое старенькое здание. Из-за капитального ремонта кажется, что оно даже больше стало, и дышится легче», — рассказала директор Елена Воробьева.

Год постройки здания детского сада 1972. Его общая площадь 1 865 квадратных метров. По проекту капремонта в здании провели кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы. Выполняется благоустройство прилегающей территории, затем установят новую мебель и оборудование.

После завершения всех работ в садик вернется 240 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.