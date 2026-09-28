В Подольске заменят старый детсад новым на 200 мест к концу 2027 года

Детский сад № 5 в Подольске, построенный более полувека назад, снесут и заменят новым зданием на 200 мест. Строительство планируют завершить в IV квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Здание детского сада № 5 в Подольске снесут и построят на его месте новое. Вместимость учреждения не изменится: оно будет рассчитано на 200 детей. Завершить строительство планируют в IV квартале 2027 года.

Трехэтажное здание площадью почти 2,7 тыс. кв. м вместит восемь групп по 25 воспитанников — от малышей до детей шести-семи лет. Для каждой группы предусмотрены отдельные помещения для игр, сна и переодевания. Самых маленьких разместят на первом этаже, а для группы детей до трех лет сделают отдельный выход на улицу.

В детском саду оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинет логопеда, медицинский кабинет, собственный пищеблок, колясочную и лифт. Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Застройщик — Дирекция заказчика капитального строительства Московской области. За строительством следит Главгосстройнадзор Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.