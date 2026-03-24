В Подольске в ЖК «Новый Весенний» возобновят стройку и благоустроят двор

Подготовительный этап к возобновлению активного строительства начался в ЖК «Новый Весенний» в городском округе Подольск. На площадке проводят технические и организационные работы, а также планируют благоустройство двора, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Новый Весенний» стартовал этап подготовки к возобновлению активных строительных работ. Девелопером проекта выступает G3 Group | Джи Три Групп.

На объекте уже проведена техническая экспертиза здания и определены ключевые этапы дальнейшего строительства. Сейчас идет подготовка площадки и завоз техники. Установлены два башенных крана, завершается подключение стройплощадки к электроснабжению.

Застройщик также благоустроит придомовую территорию. Во дворе оборудуют детскую площадку с мягким покрытием, песочницей, батутом и горкой, установят столы для игры в шахматы и скамейки для отдыха. В нескольких минутах от комплекса расположен сосновый бор.

В ЖК предусмотрены различные планировки — от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Покупателям доступны варианты с чистовой, предчистовой отделкой и без отделки.

Ранее компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.