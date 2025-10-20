В Подольске в текущем году 29 детей-сирот обеспечат жильем

В Подольске в текущем году обеспечат 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это является одним из важнейших направлений социальной работы в городском округе Подольск. По итогам аукционов квартиры получат четыре человека, три договора заключено, еще один на стадии оформления. Еще 25 человек выбрали жилищный сертификат, или единовременную социальную выплату, позволяющую самостоятельно приобрести квартиру. Из них 24 сертификата выдано, один в работе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Все больше молодых людей выбирают именно сертификат, так как он дает возможность самим подобрать жилье на территории Московской области и быстрее начать самостоятельную жизнь. Сумма жилищного сертификата в Подольске составляет 5 609 076 рублей.

Чтобы получить выплату, необходимо быть включенным в региональный список детей-сирот и лиц из их числа на обеспечение жильем. Также проживать в Московской области, не иметь задолженностей по налогам, не состоять на учете в нарко- и психоневрологическом диспансерах Также не получать ранее аналогичную помощь от других регионов. Выбрать жилье, соответствующее требованиям безопасности и благоустроенности по критерию не менее 27 квадратных метров на одного человека.

В 2026 году работа продолжится, 44 человека уже включены в план обеспечения жильем. Из них 38 также выбрали сертификат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона понижают порог возраста для выдачи сертификатов на жилье сиротам до 18 лет.

«Обеспечение сирот жильем у нас поставлено на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификата — с 23-летия. Мы первыми понижаем этот порог и назначаем возраст с 18 лет», — заявил губернатор.