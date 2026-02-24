сегодня в 15:28

В Подольске в школе №22 завершили перегородки на двух этажах

Капитальный ремонт продолжается в школе №22 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске. На втором и третьем этажах полностью завершили возведение перегородок, работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети».

На третьем этаже стены оштукатурены на 80%, выполнена подготовка под стяжку и выравнивание полов керамзитом. На втором этаже продолжается выравнивание полов, оштукатурено 60% стен.

«На первом этаже и в помещении пищеблока продолжается возведение перегородок и штукатурка стен», — пояснил представитель компании «АгроСтройАльянс» Султан Гулаев.

На объекте работают 28 человек и два инженерно-технических сотрудника. Завершить капитальный ремонт и открыть обновленную школу планируется к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.