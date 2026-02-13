В Подольске установили первый башенный кран на стройке новой школы

В Подольске на улице Ватутина продолжается строительство школы на 550 мест, где подрядчик завершил монтаж первого башенного крана для монолитных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, на объекте работают 25 специалистов и задействовано 5 единиц техники. Для проведения монолитных работ стройплощадку обеспечили быстровозводимым башенным краном.

Школу строят по региональной государственной программе за счет средств бюджета. В новом корпусе разместят универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортивный зал, зал для мероприятий, медиатеку, зоны отдыха и столовую с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство, включая спортивное ядро и детские игровые площадки.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2028 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.