В Подольске стартовало строительство школы на 1,1 тыс мест

В Подольске в ходе подготовки к строительству школы на 1 100 мест в микрорайоне Красная Горка начали завозить строительную технику. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На улице Садовой стартовали подготовительные работы: устройство бытового городка, временных дорог, мест складирования материалов, завозится строительная техника. Уже весной здесь начнется возведение здания площадью почти 14 тысяч квадратных метров», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Современное образовательное учреждение примет ребят в 2026 году. Для ребят оборудуют не только учебные кабинеты, но и мастерские, библиотечно-информационный и IT-центры, актовый зал, столовую, два спортивных зала. Благоустроят территорию с футбольным полем, площадками для игры в волейбол и баскетбол, беговыми дорожками.

Этот долгожданный проект осуществят благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.