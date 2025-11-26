В Подольске стартовал капремонт дошкольного отделения школы № 27

сегодня в 14:29

На улице Подольская, дом № 6А, в Подольске начался капитальный ремонт дошкольного отделения «Средней общеобразовательной школы № 27». Подрядчик ведет демонтаж внутренних конструкций и кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«На площадке ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации», — приводятся в сообщении слова министра стройкомплекса региона Александра Туровского.

В здании детского сада площадью 1 847,9 кв. м 1975 года постройки строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, модернизируют пищеблок, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание дошкольного отделения планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.