В Подольске снесли разрушенное здание котельной

сегодня в 18:28

В Подольске снесли аварийное одноэтажное кирпичное здание бывшей котельной на улице Суворова вблизи дома 11. Строение располагалось рядом с жилыми домами. При этом продолжительное время его не эксплуатировали и основные элементы здания практически полностью разрушились, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июне по результатам обхода микрорайона Восточный заместитель главы г. о. Подольск Анжела Студеникина поручила взять на контроль демонтаж заброшенной котельной на пересечении улиц Плещеевской и Суворова.

Специалисты администрации округа приняли решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. В настоящий момент территория свободна, строительный мусор убран.

Всего в г. о. Подольск выявлено 320 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли, достроили и привели в соответствие 238 объектов. Работа в данном направлении будет продолжаться.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.