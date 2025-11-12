В Подольске снесли находящийся в аварийном состоянии многоквартирный дом

На проспекте Ленина в Подольске завершен снос расселенного жилого дома № 4/2, который был признан аварийным. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многоквартирный жилой дом 1940 года постройки — двухэтажный, блочный, общей площадью порядка 540 квадратных метров. По результатам проведенной строительно-технической экспертизы здание было признано аварийным. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили 13 жилых помещений. Затем строение было внесено в перечень для ликвидации, работы по демонтажу и расчистке территории от строительного мусора завершились в октябре текущего года.

На освободившемся земельном участке планируется жилищное строительство.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено 389 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требования законодательства 284 объекта, что составляет 73% от общего количества. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.