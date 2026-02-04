В Подольске снесли аварийный многоквартирный дом на улице Циолковского

Аварийный двухэтажный жилой дом на улице Циолковского, 3, в Подольске демонтировали в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Дом 1958 года постройки площадью более 670 квадратных метров признали аварийным после обследования строительных конструкций. В рамках адресной муниципальной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» собственников 18 квартир расселили, а здание внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Демонтаж провели в прошлом месяце. Сейчас территория полностью очищена от строительного мусора.

Администрация городского округа Подольск планирует использовать освободившийся участок для комплексного развития. В округе выявлено 407 объектов незавершенного строительства, из которых 311 уже снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работы по приведению объектов в порядок продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.