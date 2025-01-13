В Подольске снесли аварийное здание трансформаторной подстанции

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в Подольске было выявлено и демонтировано аварийное строение нежилого назначения на улице Юбилейная, вблизи дома № 33, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийное инженерное сооружение представляло собой одноэтажное кирпичное здание бывшей трансформаторной подстанции. Его площадь составляла чуть более 50 квадратных метров. Строение было выведено из эксплуатации и с течением времени начало разрушаться. Постройка была обследована, по результатам технического состояния строительных конструкций признана аварийной и подлежащей сносу. В IV квартале 2024 года были проведены необходимые мероприятия по демонтажу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На сегодняшний день работы по ликвидации завершены, участок очищен от строительного мусора.

Дальнейшее освоение освободившейся территории администрацией не планируется.

Всего на территории городского округа Подольск был выявлен 321 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 248 объектов, что составляет 77% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.