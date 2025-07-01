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В Подольске ремонт школы № 15 достиг более 70%

В Подольске ремонт школы 15 имени Владимира Дмитриевича Сабанеева на улице Победы, д. 2, завершен более чем на 70%. Ход работ проверила заместитель главы муниципалитета Анжела Студеникина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители полностью завершили демонтажные и кровельные работы, заканчиваются работы по чистовой отделке, ведется ремонт фасада и работы по благоустройству прилегающей территории. Также выполняется монтаж инженерных сетей и поставка новой мебели и оборудования.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Общая площадь здания школы составляет почти 4 тысячи квадратных метров. В ходе капитального ремонта планируется утеплить и обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные системы и сантехническое оборудование, а также провести внутреннюю отделку помещений.

Обновят оснащение классов, спортивного зала и пищеблока.

Уже к 1 сентября обновленная, комфортная и готовая к новому учебному году школа откроет двери для ребят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.