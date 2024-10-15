сегодня в 12:43

В Подольске реализована неиспользуемая недвижимость за 75,5 млн рублей

В городском округе Подольск состоялся аукцион по продаже муниципального имущества — двух нежилых зданий с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Одно из нежилых зданий площадью 2 867,20 кв. метров расположено в микрорайоне Климовск на улице Заводская, д. 4б, здание мастерских площадью 1 965,70 кв. метров находится в микрорайоне Климовск на улице Заводская, д. 4б, стр. 1. Площадь реализованного участка составляет 7 083 кв. метров.

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключен в электронной форме на площадке единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом Московской области (ЕИСУГИ МО).

Торги по продаже муниципального имущества принесли в бюджет городского округа Подольск 75,5 миллионов рублей.

В городских округах Подмосковья в ходе обследования выявлено более 5,9 тыс. неиспользуемого имущества, которое размещается для предпринимателей на областном инвестпортале. Из них 3 045 — это земельные участки, 2 883 — объекты капитального строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.