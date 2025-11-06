В Подольске продолжается строительство школы № 16

На улице Народная в Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы № 16. Он рассчитан на 580 учеников. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Продолжаются работы по облицовке фасадов белым керамогранитом. Начальник участка Сергей Иваненко пояснил, что выбор керамогранита обусловлен его высокой прочностью, а также устойчивостью к перепадам температуры и влажности. Рассказал, что ведутся работы по устройству кровли, установке окон и внутренней отделке, монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории рабочие подготовили основания для установки детских игровых площадок.

Пристройка — комплекс из трех корпусов переменной этажности — от 3-х до 4-х этажей. Площадь существующего здания — 3 654,3 кв.м, пристройка — 8 300 кв. м. Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет новый корпус с существующим зданием, где планируется обучение начальных классов. В первом блоке расположатся основная входная группа, библиотека с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовая, пищеблок. Во втором блоке предусмотрены учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения. В третьем блоке — спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии.

Вместимость школы № 16 увеличится и составит 1 080 человек.

Прилегающая территория будет благоустроена: появятся игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.

Завершить строительство планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.