В Подольске продолжается строительство пристройки на 200 мест к школе № 29

Главгосстройнадзор Московской области осуществил проверку строительства трехэтажной пристройки на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина в городе Подольске. Образовательное пространство расширяют в рамках реализации целей национального проекта «Молодежь и дети», а также региональной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». После завершения строительства общая вместимость учебного заведения составит 825 учеников, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня стройготовность объекта достигла 40%. Рабочие выполняют монолитные работы, наружное утепление стен и монтаж наружных инженерных сетей.

Пристройку оборудуют функциональными блоками: учебными классами, спортзалом, медблоком и библиотекой. Территорию вокруг учреждения благоустроят согласно проекту: обустроят спортивные площадки для баскетбола, волейбола, беговые дорожки, полосы препятствий, площадки для общефизической подготовки и игр, экологическую тропу, плодово-ягодный питомник, а также учебно-познавательные пространства для рисования, наблюдения природных явлений и занятий биологией.

Строительство ведется в соответствии с графиком, завершить объект планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.